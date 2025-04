Castelfranco, campionato grottesco: io difendo il percorso juniores

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Buongiorno,

sono Stefano Corradi e sono il papà di un atleta della juniores élite della Virtus Castelfranco, e vorrei replicare a quanto affermato dal mister dell'Eccellenza (qui l'intervento).

Mister Napolitano, le chiedo se si è fatto un esame di coscienza insieme ai citati Ganassi e Di Cosmo, come mai la vostra barca abbia fatto un percorso al limite del grottesco.

In primis la juniores è stata subito bistrattata dalla dirigenza e a mister Minutolo non è stato dato alcun appoggio nella gestione delle stessa squadra. I ragazzi sono stati spesso impegnati sia al sabato che la domenica con trasferte lunghe, senza alcuna garanzia nel caso di infortunio.

Ne è la riprova capitata ad un giocatore della juniores e abbandonato a se stesso. Inoltre tante volte i giocatori sono stati contattati tenendo all'oscuro mister Minutolo. Insomma, mister Napolitano si fregia di meriti che non ha, squadra materasso da zero punti, e nella sua carriera non aveva mai allenato una squadra che giocasse a 11.

Penso che sia mancata la qualità nelle scelte e l'umiltà per gestire una situazionem al limite. Pertanto mi sento di difendere la juniores, per il percorso fatto e per la crescita così voluta dal ister Minutolo e dal suo staff.

Distinti saluti

Stefano Corradi