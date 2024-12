Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questo suo ultimo volo è stato il simbolo di un elevato senso di responsabilità e di coraggio che ancora oggi vibrano nelle coscienze. Senza il ricordo e la memoria non c'è progresso nè tecnologico nè culturale. Grazie a chi ha il compito di ricordare. Unica nota stonata è la mancanza di una rappresentanza dell'aeronautica che proprio in questa giornata dedicata non poteva mancare. Ciononostante il Comune di Castelfranco Emilia ha in animo una programmazione per rinnovare il luogo mettendo in sicurezza sia l'aereo che la casa in questo momento gestita dal Cage, centro permanente dell'automodellismo.