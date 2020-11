Centro Luosi, solo una lavoratrice positiva: tutti gli ospiti negativi

Leggendo l'articolo 'Focolaio in centro disabili a Modena: 20 operatori e 7 ospiti positivi', il Centro Diurno per Disabili Luosi, pare risultare come tra i focolai attivi all'interno delle strutture socio-sanitarie del Comune di Modena.

Non essendo così, mi viene d'obbligo scriverVi per precisare la situazione all'interno del Servizio da noi gestito, al fine di contestualizzare in modo corretto questo caso. Nei primi giorni di novembre, una lavoratrice, che non opera a prevalente contatto diretto con gli ospiti del Centro, pur non presentando sintomi, è risultata positiva al Covid-19 per accertamenti effettuati al di fuori dell'attività lavorativa.

Con il massimo della tempestività e scrupolosità abbiamo informato Ausl e Igiene Pubblica e nei giorni immediatamente successivi, su indicazioni delle stesse, la Cooperativa Sociale Il Megafono, che gestisce il Centro Diurno per Disabili Luosi, a seguito di opportuna comunicazione a tutto il personale e alle famiglie degli ospiti, ha provveduto allo screening attraverso i test forniti dall'Ausl Distretto di Modena per tutti gli ospiti e operatori del centro, risultati tutti con esito negativo.

Vi scrivo nella speranza Vogliate cogliere la delicatezza del momento, in cui la legittima preoccupazione di ospiti e famiglie nel leggere questa informazione così riportata, sta generando ulteriore allarme e potrebbe spingere i genitori degli ospiti che frequentano i Centri, pur avendone bisogno, a tenere i propri figli a casa per il timore di Focolai Covid-19 che nei nostri Centri ad oggi non sono avvenuti. Riducendo in tal modo un'opportunità di vita sociale per gli ospiti e di sollievo per la rete famigliare che in questo 2020, causa le chiusure e i vincoli dati dalle normative di riferimento, sono già stati messi a dura prova.

Consapevoli che questa pandemia non consente a nessuno di poter vivere la quotidianità senza poter mai abbassare la guardia e che tutte le misure per contrastarla necessitano anche di avere la buona sorte dalla propria parte, da marzo la nostra Cooperativa Sociale lavora incessantemente con il massimo impegno al fine di garantire la sicurezza di ospiti e personale.

Questo purtroppo non può dare a noi, come del resto a nessun altro, la certezza di non essere toccati, specialmente in questi giorni e il nostro lavoro dovrà mantenere alto il livello di attenzione per tanto altro tempo.

Nella coesione e nell'impegno di tutti gli attori coinvolti, operatori, ospiti e famiglie, siamo riusciti anche in questo momento storico di grande disagio a vivere i nostri Centri, attuando tutte le opportune modifiche per operare secondo le linee guida.

Non è semplice e nemmeno scontato, ne mancano timori e preoccupazioni, ma è quello per cui lavoriamo ed è quello per cui i nostri Centri sono nati: affrontare le difficoltà e nelle fragilità, trovare insieme dei punti di forza.

Gli organi di informazione, necessari per contribuire alla crescita di una società civile e matura, svolgono un ruolo determinante nella conoscenza e consapevolezza dei cittadini. Da questa grande responsabilità, nasce la nostra speranza che gli elementi a Voi riportati possano essere un'utile occasione per favorire da parte Vostra la contestualizzazione delle informazioni che avete riportato relative al Centro Diurno Luosi.

Cordiali saluti



Patrick Puddu, presidente Il Megafono Cooperativa Sociale



Grazie mille della sua precisazione, anche se già nel nostro articolo era specificato che nel centro Diurno Luosi vi era stato appunto un solo caso di contagio. La sua lettera comunque è una occasione per entrare nel dettaglio e fare ulteriore chiarezza e volentieri la riportiamo. Grazie a lei e al lavoro delicato che è chiamato a fare in questi mesi così complessi.



Giuseppe Leonelli