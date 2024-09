Chiese di Modena, uno stato di abbandono scandaloso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quando si pensa al mecenatismo, la mente corre subito alla famiglia dei Medici, la quale sovvenzionò artisti e uomini di cultura che resero il nostro Paese unico al mondo.Recandomi nelle numerose chiese del centro storico di Modena, mi rendo conto che quello spirito è scomparso, lasciando il posto a uno stato di abbandono che grida allo scandalo.A nessuno interessa il cospicuo patrimonio spirituale e architettonico della città? È una domanda che pongo sia a noi comuni cittadini, sia agli imprenditori, sia a gente che, per finanze personali, può permettersi nobili gesta.Diventiamo tutti mecenati della città, in parte perché i fondi non sono infiniti, in parte perché certi tesoretti vengono dirottati per altri scopi e infine perché c'è un livello di disinteresse istituzionale e clericale che non vale più la pena di pungolare.

Si può provare a fare squadra (termine che in Italia si lega tristemente solo al calcio) e lavorare insieme per restituire dignità ai nostri antichi edifici di culto?

Con l'auspicio che tutti si interroghino seriamente su questo, vorrei arricchire la riflessione con un interrogativo a cui nessuno mi ha saputo (o voluto) rispondere: il lascito plurimilionario dato all'abbazia benedettina di San Pietro che fine ha fatto? E il progetto 'Adotta una colonna' dell'omonima abbazia?

È evidente che non dovranno essere solo quelle le fonti di finanziamento, perché i milioni per intervenire su tutte le chiese sono molti di più, allora invito tutte le persone che ancora hanno un briciolo di rispetto per Modena a interpellare se stesse per capire se intendono mandare in rovina quella immensa eredità o riportarla al suo antico splendore. Uno splendore a cui dovrà seguire una riattribuzione delle chiese a tutti quegli ordini monastici che in nessuna circostanza sono andati via serenamente. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente voluto.

Cecilia Salvadori