Cognento, quella fontana è rotta da due anni. E il Comune non fa nulla

Salve, sono un cittadino di Cognento che chiede aiuto, è dal 10 luglio 2020 che chiedo al comune di Modena di sistemare una fontana nella piazzetta di Via Guareschi. Varie risposte sono giunte: tubo rotto, troppo onerosa la sistemazione, non in preventivo, l'ultima segnalazione di maggio 2022 nella quale chiedevo una risposta è stata annullata dal servizio manutenzione senza darmi spiegazione. Cosa dovrei fare per far sì che la gente che cammina e anche i cani che cercano refrigerio, possono abbeverarsi?