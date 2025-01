Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Egregio Direttore, buongiorno.Noto con rammarico che sulla raccolta differenziata puntuale il Comune ha steso il classico velo pietoso e non se ne parla più (immagino le liti in privato tra l'ex sindaco e quello attuale, segno di quel malessere interno al PD che tanto bene ha fatto e sta facendo alla Meloni). E noto con altrettanto rammarico le prese di posizioni radicali degli ecologisti, per cui l'indifferenziata non deve neppure esistere. Giusto l'ideale, ma lo sanno che l'inceneritore funziona h.24? E soprattutto lo sanno il perché?Provo a spiegare. Se la raccolta differenziata è salita al 77%, si sta montando un caso sul restante 23%, cosa francamente irrilevante. Quindi, dobbiamo chiederci il perché delle h24: perché l'inceneritore lavora l'indifferenziata di altre città italiane ed estere per denaro.

È questa la nuda verità, anche perché un inceneritore costa più ad accenderlo e spegnerlo che a mantenerlo sempre acceso (come gli altiforni ceramici). Inoltre, possiamo anche arrivare allo 0 sulla indifferenziata a Modena, ma vicino abbiamo sempre il distretto ceramico: vogliamo chiederci il perché, ad esempio, in quel distretto i casi di leucemia infantile sono più alti che altrove e nessuno ne parla? È come volere fare gli ecologi a tutto tondo, vivendo a stretto contatto di una centrale nucleare.Quanto sopra mi porta alla convinzione che la raccolta puntuale per non far lavorare l'inceneritore sia solo un pretesto, politico ed economico, da far ricadere sul cittadino, ovviamente mai tenuto in considerazione. I cassonetti non sono il massimo, a cominciare dall'apertura molto stretta, per finire con i tanti problemi che ogni giorno producono, ma sono costati tanto (mai saputo l'importo della commessa) e devono essere ovviamente ammortizzati.Che non sia questo il motivo reale di tutto questo pandemonio? E non sarà per questo che il cittadino non viene interpellato?