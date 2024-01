Concerto Noa in Duomo, maestro di cappella sostituito da cantanti pop

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

chissà se, dopo la fuoriuscita del maestro di cappella e del suo gruppo, il nostro arcivescovo non pensi di rimpiazzarlo con cantanti stranieri di musica leggera.Me lo sto chiedendo da un po' alla luce dell'evento in cui si è esibita Patti Smith e di quello che si terrà per i festeggiamenti di San Geminiano: niente di meno che la cantante israeliana Noa Questi tristi episodi mi ricordano i mercanti del tempio di evangelica memoria.In una fase come quella che stiamo vivendo, fatta di patteggiamenti della Chiesa cattolica con il mondo (che però non portano più gente ad avvicinarsi a Cristo), di disseminazione di dubbi dottrinali da parte dei vertici e di coltivazione degli stessi da parte di prefetti del Dicastero della Fede, ormai non si sa più che cosa dire o pensare, perché anche chi ha un'immaginazione prolifica come Dan Brown rimarrebbe spiazzato.



Poiché ormai tutto è stato ribaltato, può essere che ad occuparsi delle vocazioni alla vita consacrata, della dignità degli edifici storici dedicati al culto, della permanenza di ordini monastici in città debba essere Paperino.

E in un micro-Stato incorporato nella capitale si continua a far finta di niente, spiazzando chi vuole rimanere aderente alla dottrina, ma continuando a mandare avanti i propri piani demolitori.

Devo proprio riconoscere che l'astuzia non manca...

Lidia Cantelli