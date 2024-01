Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ho rilevato con soddisfazione che il Comune di Modena ha revocato l'uso di una sala ad una associazione filo russa presieduta dal modenese Luca Rossi.In quella manifestazione si intendeva infatti celebrare la ricostruzione del Teatro della città ucraina di Mariupol, attualmente occupata dai russi, tomba di decine di civili, vittime di un deliberato crimine di guerra dalla aviazione russa durante l'aggressione all'Ucraina (certificato da Amnesty International).Nel tuo giornale hai segnalato però che Rossi è stato inserito in una 'lista di nemici dell' Ucraina, stilata dal sito Myrotvoretz, notoriamente vicino ai servizi ucraini', nel quale appare il termine 'eliminato' vicino a quello di personalità russe vittime di attentati.Posso formalmente assicurarti che il Governo Ucraino non ha nulla a che fare con quella Associazione, le cui iniziative non ho nessuna difficoltà a condannare, così come il Governo italiano non ha nulla a che fare con le associazioni italiane filorusse che operano sul nostro territorio, da cui aspetto sempre una condanna dei crimini di guerra compiuti giornalmente dalla Russia in Ucraina.