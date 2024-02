Controlli abbandoni rifiuti: così emergeranno anche altri illeciti?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Però bisognerebbe guardare il problema nel complesso. Dopo la protesta è necessaria la proposta.Pur favorevole alla raccolta rifiuti differenziata (ci mancherebbe) personalmente sono contrario al porta a porta, ma ritengo che non si tornerà indietro: sono stati investiti capitali per i camioncini attrezzati, oltre al fatto che i camion per i cassonetti necessitano di autisti con patente C (autisti introvabili), mentre i camioncini possono essere guidati con la B. E lo dico con molto dispiacere: a mio avviso il porta a porta limita la libertà personale.Visto che quasi sicuramente non cambierà nulla guardiamo la realtà. Faccio dei numeri arrotondati per farmi capire meglio. Il Comune di Modena si è dato l'obiettivo di raggiungere l'80% di differenziata. Ha ipotizzato che il 100% dei residenti iscritti all'anagrafe (quindi obbligatoriamente titolari anche di contratto TARI) avrebbe fatto il 100% di differenziata.

Ribadisco, tutto arrotondato per farmi capire meglio.



Il Comune ha quindi messo in conto che i rifiuti prodotti dai cittadini irregolari sul territorio, impossibilitati di fatto a conferire i rifiuti in modo corretto, sarebbero stati 'tranquillamente' assorbiti dal sistema per rientrare nell'obiettivo di differenziata dell'80%. A parte il discorso etico/morale (è giusto che il cittadino onesto e diligente faccia il 100% di differenziata per colmare il gap di chi non la fa per nulla?), a parte il decoro e l'igiene urbana, problemi che pure esistono, il nocciolo della questione è un altro. Probabilmente il Comune ha ipotizzato per difetto il numero dei cittadini presenti irregolarmente sul territorio (e quindi senza contratto TARI e relative tessere).

E qui il discorso si allarga a dismisura. L'ausilio di indagini mirate per scoprire chi abbandona i rifiuti e la conseguente verifica TARI + residenza per stanare i cittadini irregolari sul territorio comporterebbe anche trovare contratti di affitto in nero e manodopera in nero. Non riguarderebbe solo il sacchetto abbandonato da chi non può fare altrimenti. Le conseguenze sarebbero ben altre.

Potrebbero potenzialmente emergere tanti altri reati. Chi è disposto a scoperchiare il vaso di Pandora?

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto