'Coronavirus, aziende sanitarie modenesi seguono indicazioni Ministero'

In riferimento alla lettera dal titolo Coronavirus. A Modena i casi sospetti… vanno al Pronto Soccorso pubblicata stamattina, su La Pressa , l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, nell’impossibilità di ricostruire dalla lettera il caso specifico, ritiene comunque necessario fornire alcune precisazioni, ricordando che in un tema delicato come quello della Sanità Pubblica occorre prestare molta attenzione, prima di diffondere notizie fuorvianti che possono generare allarme e, soprattutto, indurre i cittadini a non seguire i corretti percorsi.Né i Pronto Soccorso né le Malattie Infettive sono centralini a cui rivolgersi per avere informazioni di questo tipo. Nello specifico caso del Nuovo Coronavirus cinese è attivo in tutto il Paese il numero nazionale 1500, operativo 24 ore su 24. A questo numero possono rivolgersi i cittadini che nelle due settimane successive al loro ritorno dalle aree a rischio della Cina, presentino sintomi come febbre, tosse secca, mal di gola o difficoltà respiratorie.Se, comunque, un cittadino che sospetta di avere contratto il Coronavirus (come qualsiasi altra malattia infettiva) chiama il Pronto Soccorso e Malattie Infettive per chiedere come comportarsi, l’operatore ascoltati i sintomi lo indirizza al punto più idoneo della rete provinciale in base alle indicazioni nazionali e regionali.Nella lettera si parla anche di un paziente che si reca fisicamente al Pronto Soccorso, lamentando sintomi compatibili con il nuovo coronavirus e delle conseguenti preoccupazioni delle persone in attesa. Ebbene, sia il Policlinico sia l’Ospedale Civile sono perfettamente attrezzati per l’eventuale isolamento del paziente. Nello specifico occorre comunque precisare che ad oggi ai Pronto Soccorso dell’AOU di Modena non sono giunti casi classificabili anche solo come sospetti.Le Aziende Sanitarie modenesi stanno seguendo, di perfetto accordo, tutti i protocolli previsti in questo momento dal Ministero della Salute e dalla Regione Emilia – Romagna. È scorretto, soprattutto, va contro gli interessi dei cittadini, diffondere informazioni sbagliate e non verificate su un tema così delicato.Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito una sezione informativa con approfondimenti e tutti gli aggiornamenti, oltre a una pagina con le risposte alle domande più frequenti (FAQ) dei cittadini.