Coronavirus, non ne usciremo affatto migliori. Purtroppo

Strano Paese questo nostro. Il Covid19 ha messo in luce ancora una volta le stranezze di un Paese che fatica ad avere una governance seria e preparata.

Non si contano più le Task force, non si contano più politici e scienziati che spiegano, avvertono, ci ripensano, si sbagliano, l'importante è essere presenti sui media.

E che dire dei sessantenni che oggi sono diventati 'vecchi' e, quindi, relegati in casa (fine pena mai), ma che per l'Inps sono perfettamente in grado di andare a lavorare almeno per altri 7/8 anni?

E dei 26.000 morti al cui funerale nessun parente ha potuto partecipare mentre ieri, e non solo a Modena, assembramenti di persone, alcuni senza mascherina, in presenza di Sindaco, Assessore e forze dell'ordine, tutti davanti ai Monumenti ai Caduti a cantare Bella ciao?

E lo spiegamento di elicotteri, droni per multare un runner solitario che tutt'al più avrebbe potuto infettare (ammesso che fosse positivo) qualche conchiglietta in riva al mare? E dell'accusa di sovranismo a chiunque dica qualcosa contro un'Europa che ha dimostrato chiaramente essere succube di Germania e Olanda, e i like alla pagina FB di noto cantautore che inneggia alla resistenza contro Salvini, Meloni e Berlusconi? Vuole forse vederli appesi a testa in giù? E gli innumerevoli spot in cui si invitavano gli anziani a stare a casa per poi mandare nelle RSA (con personale sprovvisto di DPI) malati Covid in barba a qualsiasi comune senso della prudenza? Tutto mentre a Milano Fiera veniva messo su un ospedale Covid dedicato da 400 posti mai utilizzato. E gli appelli alla responsabilità di noi tutti per rendere onore e merito ai tanti operatori sanitari che erano a combattere nelle terapie intensive? Mentre le Direzioni Sanitarie imponevano loro il silenzio stampa.

Si è proprio uno strano Paese il nostro. E chi aveva detto che dall'esperienza del Covid19 ne saremmo usciti tutti migliori, si è sbagliato. E di molto anche. Anna Beatrice Borrelli