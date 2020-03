Corsette e bici sì, passeggiate no: ma qual è la differenza?

Scusate, ma ci rendiamo conto delle informazioni che ci date?

Ma si può dichiarare tutto e il contrario di tutto?

La situazione é seria o possiamo interpretarla come ci pare a seconda del vento?

Si sta giocando?

Ma come si può pretendere che una intera Regione comprenda come é ragionevole comportarsi?

Ma la gente che mi passeggia sotto casa allora é più furba di me che ascolto attentamente e mi illudo di tutelare gli operatori sanitari e la mia stessa famiglia?

O il dottor Venturi é bipolare, o qui l'etica e coscienza sono concetti sconosciuti anche per voi giornalisti.

Attendo gentile riscontro, grazie

Carissima lettrice, capiamo il senso della sua lettera alla quale sono allegati due nostri articoli usciti ieri poco fa . La risposta che le diamo è però chiara. Nel video di ieri Venturi affermava 'basta cazzeggio' riferendosi al divieto di fare passeggiate e oggi viceversa ha detto che corsette e uscite in bicicletta (purchè da soli e non in gruppo) sono consentite. Il presupposto è che l'attività fisica non è 'cazzeggio', ma un bisogno necessario per la salute stessa delle persone, come spiega - da medico - Venturi. Questa è la differenza.. E' consigliato ( questo lo ha detto Ricciardi dell'Oms ) cambiarsi le scarpe una volta tornati a casa.Venturi ovviamente sa perfettamente cosa dice (non dobbiamo certo difenderlo noi) e sta dimostrando una padronanza piena e rassicurante di una situazione terribile. D'altra parte, per rispondere al suo ultimo quesito, l'etica dei giornalisti si basa tra le altre cose sul riportare dichiarazioni precise. Nel video sopra trova quelle di oggi di Venturi. Quelle di ieri sono altrettanto documentate.Buona serata