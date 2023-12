Così la Chiesa si sta trasformando in una gigantesca Onlus

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sono rimasta estremamente colpita dalla notizia su presunti fondi della CEI e vescovado nostrano a un'organizzazione pro-migranti che sembrerebbe abbia favorito l'immigrazione clandestina.È naturale che debbano essere gli inquirenti ad accertare eventuali responsabilità, i giudizi di merito spettano a loro e i processi si fanno in tribunale, non sui media, tuttavia, se il passaggio di denaro è effettivamente avvenuto, mi permetto di fare una semplice osservazione. È vero che, tra gli altri compiti, la Chiesa cattolica ha quello di una pastorale sociale, ma vorrei ricordare che oltre alle opere di misericordia corporale ci sono anche quelle di misericordia spirituale: forse perché più difficili, stanno venendo messe sempre più in un cantuccio, trasformando questa santa istituzione in una gigantesca (e poco credibile) Onlus.

A questo aggiungo che se ci sono dei 'tesoretti' messi da parte grazie all'otto per mille o alla generosità dei fedeli, bisognerebbe prima orientare il binocolo più vicino, quindi non solo pensare ai tanti poveri, spesso italiani, che abbiamo dietro l'angolo (e questo glielo dico per esperienza), ma anche alle criticità strutturali di alcuni luoghi di culto del centro storico: i più eclatanti sono la chiesa di San Giovanni Battista in via Emilia e quella di Santa Maria della Pomposa, passando per le numerose piastrelle rotte del bistrattato monastero di San Pietro. Relativamente a quest'ultimo, mi sarei aspettata ben altra scelta, il rispetto di chi lo ha amministrato e curato per tanti anni, e non un poco democratico ben servito con la speranza che nessuno se ne accorga.



La Chiesa cattolica deve difendere il Vangelo e tale difesa passa anche da questi aspetti.

Al di là di quelle che possono essere le eventuali responsabilità delle parti, deviare dal messaggio originario su cui si fonda la sta facendo scadere nel ridicolo, e lo dico da credente.

Con i più cordiali saluti

Marta Castellini