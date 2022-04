'Covid, 77 tamponi negativi e ancora non posso far visita a mia mamma'

vi scrivo per sottoporvi il mio caso di un accesso negato in ospedale per fare visita a mia madre e dargli assistenza.Nel sito della Regione Emilia Romagna si afferma che 'Invece, è sempre consentito l’accesso ad accompagnatori e caregiver, anche se non vaccinati ma provvisti di semplice Certificazione Verde prodotta a seguito di test antigenico o molecolare, nel caso assistano under 12, persone con disabilità fisica, psichica o cognitiva che richiedono supporto, donne in fase di travaglio, parto e post-partum, over 80, persone allettate o in condizione di fine vita, in presenza di barriere linguistiche.Credevo quindi di potere sollevare il morale a mia madre ma così non è.Chiedo in base alle normative al momento in vigore se si o non si può fare visita a persone con disabilità fisica con semplice carta verde.Questo il reclamo scritto che ho inviato all'ospedale di Modena: 'Oggi 5 aprile 2022 ore 18 mi vedo ancora una volta negato l'accesso per accudire mia mamma attualmente ricoverata in medicina riabilitativa nell'ospedale civile di Baggiovara Modena. La negazione è dovuta al fatto che non sono in possesso di green pass ma di sola certificazione verde (tampone) negativo e in corso di validità (no ho nessuna dose di vaccino). Sul sito della regione Emilia Romagna e dell'Ausl di Modena ci sono i documenti che regolano l'accesso alle strutture sanitarie e (se sono ancora validi) dicono che l'accesso ad accompagnatori e caregiver anche se non vaccinati è consentito se provvisti di semplice certificazione verde nel caso di persone con disabilità fisica. Ovviamente io figuro come caregiver e la paziente ha disabilità fisiche. Chiedo al più presto un chiarimento e se possibile avere la possibilità di fare visita a mia madre che da 3 settimane non vedo. Grazie'.Mia madre da neurologia è stata passata a medicina riabilitativa (reparto non Covid), la diagnosi è nauromielite ottica che al momento non la rende autosufficiente in nulla, non riesce nemmeno a telefonare poichè il coordinamento gambe, braccia mano, dita è al momento 'difettoso', quindi direi che sia 'persona con disabilità fisica'.La risposta dell\'ospedale al mio reclamo è che non mi fanno entrare perchè non ho le due dosi e un tampone ma hanno detto ci sarebbe la possibilità di un permesso speciale per entrare solo con certificazione verde (tampone valido 48 ore) ma mi è stato negato poichè la paziente non ha 80 anni e non è disabile al punto che necessiti assistenza 24 ore su 24.Al momento io, nonostant i miei 77 tamponi tutti negativi da ottobre (uno ogni 2 giorni), non posso accudire in alcun modo mia madre pur essendo sicuramente non portatore di Covid.