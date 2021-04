'Covid alle Guidotti, comunicazione ai genitori nella stessa data in cui si è saputo esito test'

Gentile direttore,la testata online che Lei dirige ha pubblicato oggi un articolo con il titolo “Modena, un caso Covid: classe delle Guidotti torna in Dad”, con il sottotitolo in neretto che recita quanto segue “Sospensione delle attività in presenza e l’attivazione della Dad a partire da domani fino al 25 aprile. Ma ai genitori è stato comunicato solo oggi”.Si richiede di pubblicare, a emendamento di informazione tendente a creare ingiustificato allarmismo oltre che a diffondere informazioni non veritiere, una rettifica in cui si informino i lettori che la comunicazione ai genitori è stata inviata ai genitori nella stessa data in cui si è avuta certezza dell’esito dei test. Lascio alla sua professionalità le modalità di pubblicazione della rettifica che tengano conto del diritto alla riservatezza delle persone coinvolte. L’invito alla correzione è fatto a salvaguardia della correttezza dell’azione della scuola e dell’immagine della scrivente in quanto responsabile della gestione della scuola, oltre che del sul team di collaboratori che ha avuto colpa di lavorare in una giornata solitamente considerata festiva.Distinti saluti.