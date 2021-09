Covid con polmonite bilaterale: curato a casa dai medici di Ippocrate

Egregio direttore, faccio parte della categoria dei guariti dal COVID. Per lo Stato a malapena esisto, così come per le statistiche degli 'immunizzati' (termine impreciso e fuorviante, che peraltro dovrebbe riferirsi piuttosto ai guariti), che in realtà si riferiscono ai soli vaccinati.Il sito del Ministero della Salute, infatti, riporta che a oggi 38,7 milioni hanno completato la doppia dose, pari a circa il 71,6% della popolazione over 12. Ma se a questi, aggiungiamo i 4,3 milioni di guariti (dato odierno), arriviamo a 43 milioni, vale a dire 79% complessivi. Vero che nel conto dei guariti sono compresi anche gli under 12, ma considerando che è una fascia di età in cui l'incidenza degli asintomatici è altissima, ci sono buone possibilità che la percentuale di ragazzi sotto i 12 anni compresa nei 4,3 milioni non sia così elevata. D'altra parte, sempre a causa degli asintomatici di tutte le età, va considerato che i 4,3 milioni sono sicuramente sottodimensionati e pertanto quel 79% sia in realtà più alto.Con questi dati dovremmo aspettarci di non essere poi così lontani dalla mitica e mitizzata 'immunità di gregge'. Eppure ci dicono che i numeri dei nuovi contagi e dei ricoverati fanno preoccupare tanto da far ipotizzare al Governo l'introduzione dell'obbligo vaccinale e l'estensione del green pass e fanno addirittura fanno parlare il Presidente della Repubblica di 'dovere civico' della vaccinazione.Ora i casi sono due: o l'immunità di gregge, anche solo per le caratteristiche di questo virus (compresa l'altissima incidenza di varianti) è una chimera, oppure il vaccino tanto efficace non è. Oppure entrambe le cose.Certo è che in uno scenario del genere, correrebbe l'obbligo di rivalutare tutte le misure - politiche e sanitarie - messe in campo e anche quelle escluse, magari facendo un bel confronto con quelle che si sono rivelate le migliori prassi nel mondo. Perché se rimaniamo convinti di essere sempre i migliori, nonostante i risultati ci collochino invece tra i peggiori, rischiamo di intestardirci su posizioni ideologiche, senza ricercare il vero bene della comunità e dell'individuo, compito supremo dello Stato.Aggiungo una considerazione: essendo guarito ho diritto al green pass, al pari di chi è vaccinato e a chi ha il tampone negativo. Uno stesso documento che viene sbandierato come strumento di sicurezza sanitaria, ma che attesta invece tre situazioni diverse, con rischi diversi. Moltissimi studi indicano, infatti, che l'immunizzazione naturale sia più duratura ed efficace anche nei confronti delle varianti, mentre l'efficacia del vaccino verso la possibilità di trasmettere il contagio, dimostra di essere inferiore alle aspettative.P.S. In conclusione vorrei raccontare quello che mi è successo nell'ultimo mese, senza alcuna intenzione di andare contro il vaccino, ma per testimoniare come la strada più efficace sia fidarsi della medicina portata avanti da medici che, fedeli al giuramento fatto, agiscono nell'interesse del paziente, visitandolo, seguendolo, informandolo.Ho contratto il virus ad agosto, da non vaccinato (avendo valutato il rapporto rischi benefici in base alla mia fascia d'età e all'assenza di patologie pregresse).Nei dieci giorni in cui il virus si è manifestato (febbre, debolezza e polmonite bilaterale), non è stato necessario il ricovero, ma sono stato seguito a domicilio con una terapia modulata in base all'evoluzione della malattia dal dott. Daniele Giovanardi (che ringrazio moltissimo per la competenza e la disponibilità) aderente al gruppo Ippocrateorg.org e dal dott. Cernesi, mio medico di base, che per tutto il periodo e anche oltre, ha costantemente monitorato il mio stato di salute. Da un paio di settimane sono guarito senza conseguenze o strascichi.