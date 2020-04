Covid, il modello Veneto ha funzionato. Quello emiliano e lombardo no

Caro direttore,chiedo di nuovo ospitalità in qualità di medico esperto per esporre alcune considerazioni tecniche sul Covid19 e sulle quali da più di due mesi auspico un dialogo. Sin dall’inizio della pandemia si sono confrontati due modelli sia a livello internazionale sia a livello regionale. La Lombardia e la Emilia Romagna hanno seguito le indicazioni del governo centrale, la regione Veneto al contrario, sotto consiglio del. In sintesi in Veneto hanno eseguito tamponi a tappeto, hanno isolato gli ospedali dirottando i casi sospetti in strutture alternative. In Emilia Romagna al contrario hanno riservato i tamponi a casi conclamati e hanno centralizzato i pazienti Covid 19 o sospetti in ospedale. Risultato: in Veneto in partenza aveva tre volte la mortalità dell'Emilia Romagna e ora invece la situazione è ribaltata. Ci sono poi altri modelli interessanti come Germania, Corea, Israele, eccettera...; i giornali locali hanno dedicato intere pagine all’ufficio stampa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria; ricordo che il Direttore Generale dell’ASL, dottor Brambilla, ha diffidato il personale sanitari o ad esprimersi in qualunque modo su tematiche relative al Coronavirus. Quindi solo voci di sperticato elogio tipo siamo i migliori al mondo.Chiunque come il sottoscritto abbia provato a confrontarsi sui modelli non solo è stato bandito dalla stampa locale ma indicato come nemico del bene comune. Probabilmente una maggior umiltà e uno sguardo al vicino avrebbero potuto dare risultati migliori e difendere meglio eroici operatori e pazienti.