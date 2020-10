'Covid, un governo nel caos e che semina terrore'

Gentile Direttore,

la nuova situazione di allarme per l'incremento dei contagi da Covid, non trova riscontro rassicurante da parte di amministratori sanitari, politici del territorio e ministri.

Qualche settimana fa il dottor Vagnini così rispondeva ad un mio intervento sui casi positivi all'interno del Reparto di Medicina interna del Policlinico: 'Secondo le indicazioni regionali e nazionali, l'accesso all'ospedale sia per il ricovero, sia per le prestazioni ambulatoriali, sia per visitare un congiunto sottostà a regole rigide'.

Si vede che le regole non sono abbastanze rigide se nel frattempo si sono verificati ancora casi di positività nei reparti di Chirurgia estetica e addirittura Neonatologia ( qui l'articolo ). Nel frattempo i modenesi hanno visto spostare il punto di drive-through dalla vasta area del PalaPanini alla sede dell'Aereonautica in Via Minutara causando disagi al traffico cittadino per le lunghe code. Tutto questo perchè in città è arrivato il circo che ha piantato le tende proprio al Palapanini. Ieri sera in una nota trasmissione di La7 la Ministra Azzolina () afferma di aver parlato con Bonaccini lodandolo per l'iniziativa del nostro Governatore che rende disponibili i test rapidi sierologici in farmacia.Viene subito smentita dalla dottoressa Viola che le ricorda che i test rapidi devono essere quelli antigenici e non sierologici, che sono uno strumento epidemiologico e non diagnostico. La Ministra incassa il colpo e non riesce più a controbattere. A noi cittadini chiedono di essere responsabili, mentre chi ha la responsabilità di tutelarci sembra essere nel caos e gioca di contropiede seminando terrore.