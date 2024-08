Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

dopo tanti anni di sopportazione, ora protesto. Dico: è ora di cambiare. Nessuno ha notato che tutta la segnaletica stradale non rispetta la parità di genere?E vada anche per i lavori in corso. Ma trovo insopportabile che gli attraversamenti pedonali e le piste ciclabili siano segnalati solo con sagome maschili e telai di bici 'da uomo'. Ma cosa aspettano a sinistra, da Boldrini a Schlein, da Bonelli a Fratoianni a farsi promotori di una legge che preveda nei segnali stradali la presenza, almeno, di sagome femminili e telai di bici 'da donna'?Anche se una segnaletica stradale LGBTQIA+ sarebbe preferibile. Cosa aspetta il Comune di Modena a farsi promotore di un'iniziativa di rottura e veramente innovativa affiancando alla segnaletica stradale ora presente sulle ciclabili anche quella volta a promuovere la parità di genere con sagome femminili e telai 'da donna'?Grazie per l'ascolto.Cordialmente,P.S. considerato l'attuale livello del dibattito politico italiano, penso che anche questa 'rivendicazione' ci stia ampiamente.