per dimostrare l'ennesimo menefreghismo di Hera (appoggiata dal Comune di Modena e dopo la sciagura porta a porta) vi allego un paio di foto di rifiuti abbandonati lungo il fossato sotto il ponte dell'alta velocità di via Capitani (direzione Ponte Alto, zona San Cataldo). Questo squallore è stato segnalato più volte da più persone tramite il famigerato Rifiutologo, ebbene sono passate diverse settimane e la situazione è sempre la stessa, anzi nel frattempo si sono aggiunti rifiuti da entrambe le parti della carreggiata lungo i fossati.Inoltre, ma purtroppo non ho le foto, nei giorni scorsi hanno tagliato un po' di sfalci e erbacce proprio lungo il sottopasso, lasciando tutti i rifiuti e scarti di questa operazione a terra lungo il marciapiedi, basta passare in macchina o a piedi e si vedono tutte le erbacce e il restante della potatura abbandonato a se stesso. Questa è l'ennesima dimostrazione che questi signori non hanno alcun interesse per il decoro urbano e l'igiene pubblica, avendo le spalle e il portafogli ben coperto e protetto dal Comune. La vergogna continua senza sosta, e tanti modenesi compiacenti fanno finta di nulla.