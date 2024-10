Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sto notando che gli imbrattamenti da bombolette spray si sono moltiplicati a Modena nell'arco degli ultimi mesi. In particolare, si trova sovente una scritta '1312' che sta dando prova dell'idiozia dei suoi autori anche nel recente sottopassaggio di via Panni.Mi chiedo e le chiedo: c'è qualcuno che percepisca la gravità di tali atti e che si voglia decidere ad applicare le seppur blande (se confrontate a quelle di altri Paesi europei) sanzioni nei confronti dei balordi? O deve essere sempre il cittadino a rimediare sua sponte? È assurdo che nel 2024, anno che sta osannando l'intelligenza artificiale fino all'inverosimile, non si sia ancora risolto un problema così semplice.Altro problema - questa volta ben più annoso - è la mobilità pubblica: una Cenerentola fatta di orari insoddisfacenti (soprattutto serali), pacchetti mobilità scarni, fermate soppresse. Ritengo vergognoso che sia stata tolta la fermata del numero 6 davanti al Duomo per fare posto ai soliti tavolini e sedie, che ormai stanno inondando (e imbruttendo) la città.Non mi sembra che si possa parlare di civiltà in entrambi i casi. In Piazza Grande qualcuno abbandoni l'autoreferenzialità e lavori seriamente per la dignità urbana.Grazie per l'attenzione.Distinti saluti