Vorrei esprimere tutta la mia preoccupazione nei confronti dello stato in cui versano l'area Novi-Sad, via Monte Kosica e la zona della stazione ferroviaria.C'è un pullulare continuo di nullafacenti alla ricerca del pollo da spellare o del disgraziato a cui vendere polvere bianca, tra monopattini a velocità da Formula Uno, gruppi di giovani che spesso non vanno a scuola per fare dell'altro.L'illuminazione è a dir poco insufficiente, le volanti delle forze armate o dell'ordine ci sono e non ci sono, il degrado generale è imperante.Vorrei poi sapere perché l'intero parco Novi-Sad non viene riqualificato con iniziative culturali in modo strutturale, così creando quelle occasioni aggregative dinanzi alle quali un malintenzionato ci pensa due volte prima di agire.Chiedo all'amministrazione comunale una spiegazione a tutto questo: siamo a un passo dal centro storico, eppure sembra di stare in una banlieu parigina!Come cittadina, non intendo più tollerare un tale status quo e invito tutti a non scansare i ciottoli come don Abbondio facendo finta che il problema non esista, perché altrimenti imploderemo tutti.Cordiali saluti