Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Non capisco come mai la raccolta differenziata richieda di conferire carta e cartone in sacchetti di plastica, la trovo una contraddizione. Io in precedenza conferivo nel bidone solo carta e cartone.Non capisco perché sia costretta a sprecare acqua per lavare le vaschette di carne e pesce prima di metterle nei sacchi di plastica. Sono obbligata perché fanno odore e marciscono. Senza contare che gazze e topi spaccano il sacco la notte perché tenere il sacco in casa una settimana è una cosa nausabonda.Non capisco, sarò in cattiva fede, ma il camioncino che recuperava i rifiuti stamattina in via Tito Speri, conteneva sacchi gialli blu e di indifferenziata abbandonata al suolo o peggio, come verificato ultimamente anche nel bidone delle sterpaglie: questo gesto è da condannare ma togliere la libertà di conferire la proprio plastica maleodorante solo una volta a settimana non è salubre. Si aggirano diversi ratti ultimamente in zona. Cosa che non avevo mai notato.Secondo la mia personale esperienza, il modo in cui si sta conducendo la raccolta differenziata qui a Modena è a dir poco disastroso.