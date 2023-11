Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

sono uno di quelli che si fa un mazzo tanto per differenziare i rifiuti. Metto pure il sacco dove stabilito dalle 'autorità' dopo le ore 20. Poi imparo dai vostri servizi che il mio (nostro) impegno è propedeutico a far guadagnare sempre di più Hera, la quale con la nostra differenziata ha più posto nell'inceneritore per bruciare a pagamento rifiuti indifferenziati di altri comuni. Se non bastasse, tutte le volte che mi reco al Novi Sad dopo un mercato (lunedì, domenica, giorno straordinario...), vedo una discarica a cielo aperto con una nutrita squadra di spazzini all'opera.Mi chiedo:- chi paga il personale che ogni volta ripulisce tutta l'area?- quanto costa il servizio?- perché il sottoscritto deve differenziare, insaccare, posizionare dopo le ore 20 e gli operatori del mercato possono fare quel che pare loro?È il solito discorso di cittadini di serie A, B, C... Z?Invito la cittadinanza tutta a recarsi al Novi Sad dopo un giorno di mercato dalle 15 in poi: una discarica a cielo aperto con una squadra di spazzini a pulire i rifiuti altrui lasciati in ogni dove.Non racconto bugie, andate a verificare.Grazie per l'ascolto.Buona serata e cordiali saluti.P.S. per fortuna che il Novi Sad dovrebbe essere un parco per tutti!