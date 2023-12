Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mi dica lei se questo può essere catalogato come 'civiltà'.Ci troviamo in viale Buon Pastore e via Mantegna.Persino negli spazi pubblici dei corifei di questa nuova forma di regresso troviamo frasi di protesta.Nessuno mi ha dato motivazioni sensate sull'abolizione dei cassonetti per carta e plastica troviamo frasi di dissenso. Allora si abilitino aree apposite all'interno dei condomini dove la nettezza urbana può avere accesso! A Milano si fa così.Ogni ulteriore commento è pressoché inutile.Cordiali saluti