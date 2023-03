Differenziata Modena, sacchetti che si sfaldano e bidoni rotti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono scesa, in via Lagrange, per portare il biologico nel bidone e, nel bel mezzo della strada, il sacchetto dell'umido si è aperto sotto e tutto il contenuto è caduto sull'asfalto. Sono dovuta rientrare e scendere con scopa e paletta per raccogliere tutto, peccato non mi sia venuta subita l'idea di fare delle foto. I sacchetti vuoti dell'umido appena si toccano solo per aprirli, si rompono. E' evidente quindi che se si rompono con nulla dentro sono giustificati se si rompono con il peso del contenuto.Vi prego di verificare anche i vostri potrebbero dire che erano difettosi solo quelli che hanno consegnato a me.Dovendo gettare anche l'indifferenziato ho potuto verificare che un bidone ha già il pedale rotto per cui non si riesce a gettare dentro il sacchetto.L'apertura è veramente piccola per la raccolta differenziata ed è evidente che se si hanno sacchetti un poco più grandi si debba forzare il pedale per farli entrare.Per la solita maleducazione di alcuni poi ci sono rifiuti che sono stati abbandonati ma che avrebbero dovuto essere portati all'isola ecologica. Queste persone andrebbero veramente individuate e multate perchè sono rifiuti che devono essere per forza stati trasportati con un mezzo che, avendo le ruote, avrebbe potuto tranquillamente essere guidato fino all'isola ecologica.Grazie dell'attenzione e buon lavoro!