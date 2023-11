Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

vorrei far presente la situazione della raccolta differenziata porta a porta nella zona di via Vignolese a Modena dove da lunedì scorso gli operatori non raccolgono la carta nonostante le ripetute segnalazioni alla Società incaricata.Altre precedenti segnalazioni erano state inviate all'assessore Filippi senza nessun esito nè risposta. Probabilmente è stato sostituito l'assessore sbagliato.Cordiali saluti