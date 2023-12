Diocesi Modena, soldi a Ong e intanto i benedettini vengono sfrattati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vorrei capire perché Modena, città di più di 180.000 abitanti nonché capoluogo di provincia, da vari anni a questa parte vede l'assenza di frati e monaci, assenza che si materializzerà a 360 gradi quando anche i benedettini di San Pietro verranno vergognosamente sfrattati.Quest'ultima vicenda, che ha dell'incredibile, lascia a bocca asciutta una nutrita comunità di fedeli che nei decenni ha trovato nell'ordine monastico un valido sostegno spirituale, un'accoglienza di quelle che ora non si trovano più e un'attenzione alla liturgia che quasi nessuno decide di riservare nelle varie parrocchie, tutto preso da tamburelli, battimani e omelie in salsa ONG.Con il rispetto che porto a tutti coloro i quali hanno scelto la vita consacrata, mi chiedo perché determinati edifici intitolati a santi che hanno fondato ordini religiosi non possano essere amministrati da esponenti di quegli stessi ordini. Due su tutti: San Francesco e San Domenico.



Pone degli interrogativi l'insensibilità al tema, e le perplessità aumentano quando si pensa che i nostri alti prelati sono consapevoli che, laddove lo si è voluto, frati e monaci sono stati invitati a tornare. A questa si aggiunge un'altra consapevolezza: a differenza dei preti diocesani, monaci e frati hanno visto un rifiorire di vocazioni negli ultimi anni, come ha avuto modo di sottolineare la giornalista Costanza Miriano.

Modena si sta spegnendo da questo punto di vista e va ad aggiungersi ai tanti deserti spirituali del nostro Occidente sazio e disperato.

Un convento o un'abbazia grazie alle loro attività e al carisma degli ordini che li popolano riversano una luce speciale sulla comunità che li circonda, rispettando in pieno quello che disse San Tommaso d'Aquino: 'È meglio illuminare gli altri che brillare solo per se stessi'.

Auspico che la nostra curia voglia seriamente pensarci per il bene dell'intera città di Modena.

L'occasione mi è gradita per augurare a lei e a tutto lo staff un lieto Natale.

Nicoletta Trotta



Grazie del suo intervento. Ricambiamo i migliori auguri di un sereno Natale a lei e ai lettori.

Giuseppe Leonelli