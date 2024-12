'Disabilità del cuore? Rendiamo il monologo un dialogo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Condivido il concetto espresso di recente dal nostro arcivescovo in merito alle disabilità moderne date dall'egoismo e dalle passioni , che ci rendono ciechi e perennemente insoddisfatti, ma vorrei aggiungere: certe disabilità riguardano anche la vita spirituale, che ultimamente a Modena sta subendo opere di rivisitazione sapientemente studiate a tavolino. Mi riferisco allo spostamento di ordini monastici senza l'interpellanza dei fedeli, alla decadenza delle omelie, alla trascuratezza di certi edifici di culto, alla banalità di determinate iniziative parrocchiali, che nulla hanno a che vedere con il messaggio originario di Cristo e che seguono le ideologie del momento, perdendo così l'attributo di cristiane.Mi aspetterei, inoltre, che soprattutto in occasione delle festività natalizie e pasquali si esaltasse la verticalità del rapporto uomo-Dio, poiché per quanto quest'ultimo sia paziente e ami i suoi figli, ne è comunque il creatore.

Vorrei invitare il nostro vescovo a riflettere su tutto questo e ad ascoltare maggiormente il popolo di Dio, anche quando esso è critico. Negli ultimi mesi abbiamo vissuto l'inimmaginabile tra Modena e Carpi, quindi l'unico modo per uscire dalla palude è rendere il monologo un dialogo, fare un passo indietro e ricostruire pazientemente, insieme ai fedeli, quello che era il magnifico puzzle spirituale della diocesi.

Mi auguro che Don Erio possa leggere la mia missiva e, con questo auspicio, auguro a lui e a tutta la redazione un lieto Natale del Signore

Pierluca Di Stefano - Modena