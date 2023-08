Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













leggo sempre con molto interesse l’argomento rifiuti urbani a Modena che ritengo venga trattato da voi in maniera estremamente professionale.Io non so se pubblicherete mai questa mia opinione perché non è per nulla accomodante né con il Comune di Modena, né con Hera.Ho letto che il Comune di Modena si vanta di come sia aumentata la raccolta differenziata rispetto al periodo precedente alla raccolta porta a porta.Io non posseggo numeri per poter contestare questa affermazione, ma permettetemi di dire che non ci credo affatto.Chi fa adesso la raccolta differenziata la faceva anche prima e non ci sono discussioni. Vogliono forse farci credere che gli incivili di prima si siano improvvisamente civilizzati ? Mi scappa veramente da ridere.Chi come me e come la maggior parte di gente è sempre stata diligente nel dividere la spazzatura, continua a farlo esattamente come prima, se non fosse per il fatto che ci è stata complicata la vita e non poco.E’ mai possibile che un cittadino che paga regolarmente la Tari (e anche salata) si tenga in casa la spazzatura per una settimana?In casa ci sono problemi di spazio perché non tutti hanno delle case spaziose, anzi negli ultimi anni le nuove case in quanto a metratura sono andate via via sempre più restringendosi.Tutta la plastica che contiene alimenti (bottiglie di latte, contenitori di frutta, ecc.ecc.) anche chiusa dentro a due o più sacchetti dopo un giorno o due puzza e anche tanti cartoni (contenitori di aranciata ad esempio) puzzano pure loro.Chi possiede un terrazzo non può certo trasformarlo in discarica con il risultato che poi si riempie di formiche e insetti vari e lo dico per esperienza personale.O si mettono i cassonetti con tessera per tutti i rifiuti o si passa a raccogliere tutti i giorni.Non è possibile che siano sempre i cittadini a essere vessati. E’ ovvio che poi lascino i sacchi in strada senza aspettare il giorno prestabilito, ma non ci vuole un genio per capirlo.Il problema è che i nostri amministratori si dovrebbero solo vergognare della loro inettitudine e una cosa è certa, se lavorassero per aziende private verrebbero licenziati in tronco.Cordiali saluti.