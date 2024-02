Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anche quest'anno abbiamo tributato i giusti onori al caro San Geminiano.Non vorrei rovinare la giornata con anatemi e critiche da salotto, tuttavia fare finta di niente rischierebbe di allargare la macchia.Il concerto della cantante israeliana Noa in Duomo non ha avuto nulla di religioso, e sulla stessa scia si pone quello di Patti Smith. Tra i tanti locali che la Curia ha a disposizione era proprio necessario destinare la Cattedrale a un tale uso?È sorprendente constatare come gli stessi decisori oscillino con disinvoltura tra iniziative mondane e religiose, inspiegabilmente programmate nello stesso luogo.Senza alcun confine tra il lecito e l'illecito, una Chiesa di tal fatta potrà - forse - far sentire taluni più accolti, ma non riesce a far capire qual è la marcia in più che ha il messaggio cristiano. E così non c'è più nessun orizzonte a cui tendere, ma solo un piatto conformismo che lascia la bocca sempre asciutta.Fossi in chi è capo dell'arcidiocesi, mi preoccuperei della progressiva, spesso studiata perdita dell'enorme patrimonio spirituale di città e provincia.Che San Geminiano possa aiutarci a sanare queste ferite.