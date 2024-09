Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le sembra degno di un Paese civile che il nostro superlativo Duomo sia diventato un luogo di bivacco, con tanto di gente che mangia e beve lungo il suo perimetro e bambini che si arrampicano sui leoni, ormai consumati da decenni di uso improprio?Che cosa costerebbe a Curia Arcivescovile e Comune porre delle cancellate lungo il perimetro, come sono presenti in un corrispondenza di una delle sue entrate, ormai non più utilizzata? È un suggerimento (che in realtà diventa un imperativo se non si vuole mandare alla rovina una perla del genere) che andrebbe seguito anche per le chiese di San Giovanni Battista e del Voto, in balia del cittadino o del turista irrispettoso.Noi, patria dell'arte e della cultura, siamo scaduti in un tale livello di disinteresse.È preoccupante...Distinti saluti