Ecco perchè da pediatra dico che è giusto vaccinare i minorenni

Egregio direttore,Le chiedo ospitalità per esprimere il mio parere sulla vaccinazione per gli adolescenti. Come detto in precedenza, per il Pediatra i bambini si dividono in soggetti appartenenti a diverse categorie. Quelli che hanno dai 12-15 anni sono gli adolescenti.A me, che spesso li conosco fin dalla nascita, capita di chiamarli bambini. Nella totalità dei casi si offendono e mi dicono “non sono più un bambina/o“. Hanno ragione e quando mi capita di farlo chiedo loro scusa.L’FDA il 10-5-2021, l’EMA il 28-5-2021 e L’AIFA il 31-5-2021 hanno ampliato l’autorizzazione alla somministrazione del vaccino COMINARTY (PFIZER) alla fascia di età 12-15. Prima l’autorizzazione era limitata ai 16 anni. Cosa sia realmente il Covid-19 in età pediatrica, a mio avviso, paga il prezzo di quello che può essere definito un peccato originale.All’inizio della epidemia poi riconosciuta come pandemia, si parlava di bambini come di soggetti immuni alla malattia; nel tempo si è visto che così non é. L’infezione da Covid-19 riguarda anche loro. Generalmente i bambini sono asintomatici e in quanto tali contribuiscono alla diffusione della patologia, spesso si ammalano con sintomi lievi ma a volte purtroppo l’entità della sintomatologia è tale da richiedere il ricorso al P.S ed il ricovero. Non sempre il decorso avviene senza complicanze e con la guarigione.Alcuni dati:Nella prima ondata il numero totale di casi in Italia fu di 299.004.Nella fascia di età 0-6 anni furono 5.074 e in quella 10-19, furono 10.261.Lo studio multicentrico italiano che ha raccolto i dati dall’inizio della pandemia al 15 settembre del 2020 ha evidenziato che 739 di loro hanno fatto ricorso al P.S. 388 sono stati ricoverati. E si sono registrate le seguenti complicanze:A) respiratorie (polmoniti, malattia respiratoria acuta, sindrome da distress respiratorio) in 123soggetti;B) neurologiche (epilessia, encefalite autoimmune) in 5;C) gastroenterologiche (mesenterite, appendicite, pancreatite, disidratazione) in 13;D) cardiache (miocardite e-o pericardite) in 7;E) sepsi generalizzata in 5;F) sindrome infiammatoria multisistemica , una malattia simile alla Sindrome di Kawasaki, in 30;Sono deceduti 4 bambini. Al 27 maggio del 2021 (dati dell’ISS) i casi di infezione da Covid-19 nella fascia 0-19 anni sono stati 627.743 cosi distribuiti:Sotto i 3 anni 49.211;3-5 anni 63.629;6-10 anni 149.809;11-13 anni 115.074;14-19 anni 249.960.Essendo ancora in corso la pandemia, al momento non c’è uno studio multicentrico italiano pubblicato ma i dati ufficiosi parlano di 3.000 ricoveri. Molti in terapia intensiva. Molti per Sindrome infiammatoria multisistemica.I soggetti deceduti sono stati 27.Tra le altre patologie a distanza connesse al Covid-19 negli adolescenti ,sempre più spesso si annoverano casi di sindrome da Long Covid.Il Coronavirus inoltre ha avuto ha avuto un grosso impatto sulla attività sportiva dei giovani come ha dimostrato il sondaggio Ipsos condotto per conto del Dipartimento per lo sport. Lo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha dimostrato che gli effetti collaterali (affaticamento, emicrania, brividi, dolori muscolari ed articolari, febbre, diarrea e vomito) dopo la somministrazione di Cominarty sono stati poco frequenti (massimo circa 20% dei casi), di lieve entità e si sono risolti in 1 o 2 giorni. Non sono stati segnalate trombosi, reazioni allergiche e decessi.Il Pediatra, a mio avviso, è, prima di tutto, un clinico. Nel raccomandare o meno una vaccinazione gli aspetti di opportunità sociale e politica non possono essere determinanti. Ho volutamente perciò tralasciato gli aspetti epidemiologici (bambini come “serbatoio” dell’infezione, comparsa di varianti sempre più contagiose e aggressive per tutti, anche per loro), psicologici (privazione della socialità), educativi (dad), non perché li consideri poco importanti o perché non li conosca adeguatamente.Mi sono limitata ad analizzare:1) la possibilità di contrarre il Covid-19 con le probabili complicanze2) le reazioni avverse alla somministrazione del vaccino Cominarty nella popolazione pediatrica, sulla base dei dati dell’ISS e di studi pubblicati su riviste scientifiche e non su opinioni. Riguardo ai rischi che più frequentemente vengono citati per l’invito alla prudenza nella somministrazione agli adolescenti, credo che quanto ha affermato l’American Heart Association: “Restiamo fiduciosi che i benefici della vaccinazione superino di gran lunga i rischi molto limitati e rari. I rischi della vaccinazione sono di gran lunga molto inferiori a quelli dell’infezione Covid-19, con le sue conseguenze potenzialmente fatali e i possibili danni alla salute a lungo termine, inclusa la stessa miocardite”, non possa essere ignorato.Per questi motivi, per dare un personale contributo alla effettuazione della vaccinazione negli adolescenti, sarò presente presso l’hub predisposto.Ringrazio per la cortese ospitalità,