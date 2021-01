Effetti collaterali del Covid e promesse disattese

Cosa dobbiamo augurarci? Dobbiamo sperare che i fondi destinati alla sanità nel Recovery Plan vengano adoperati anche per sviluppare progetti innovativi attraverso l'uso delle nuove tecnologie, che vengano impiegati per la formazione del personale sanitario e a formare anche gli amministratori spesso troppo politicizzati, che servano a ripensare il sistema sanitario con un'ottica più internazionale e moderna, senza sprechi di denaro e senza asservimenti a logiche di potere. Non sprechiamo anche questa occasione. A dicembre il Presidente Mattarella ha conferito alla nostra regione il Premio nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi”. In quella occasione il Governatore scriveva: 'Riconoscimento nazionale importante al nostro impegno per un territorio che diventi 100% digitale'. Speriamo ... Che dire? Il Convegno di RelArte fu snobbato dalle autorità sanitarie del territorio e le promesse di Boschini e Bonaccini evidentemente non sono state mantenute. Eppure la telemedicina proprio in occasione di questa pandemia avrebbe facilitato non poco la pratica dei controlli e delle visite, alleggerendo le strutture ospedaliere e il lavoro dei medici di base.

Nel Recovery Plan salgono le risorse per la sanità: si calcola che saranno fino a 18 miliardi rispetto ai 9 previsti inizialmente. Sembrerebbe una buona notizia se non fosse che la sanità italiana ha dimostrato proprio in occasione della pandemia non poche criticità, scarsa organizzazione e anche sprechi di denaro pubblico. Il Covid 19 è stato, ed è ancora, un vero flagello le cui conseguenze non sono solo i numeri dei morti e dei contagi per il virus. Causa Covid il sistema ospedaliero italiano è entrato in crisi e non riesce a effettuare visite e controlli a molti pazienti con patologie anche molto gravi. La soluzione a questo problema è per molti casi la telemedicina. In molti paesi la medicina a distanza è da tempo applicata e da uno studio inglese del 2012, si è dimostrato che la telemedicina porterebbe ad un risparmio dell'8% della spesa sanitaria e a circa il 45% in meno di decessi. Ci sono paesi in cui la validità della medicina digitale è già conclamata e radicata da decenni. In Italia invece ogni tentativo è stato affidato a piccoli gruppi di medici che hanno poi dovuto abbandonare il progetto per mancanza di finanziamenti e di appoggio da parte delle amministrazioni sanitarie. Nel 2007 Bologna aderì ad un progetto europeo di telemedicina per cardiopatici. Si assicurava ai pazienti, fra le altre cose, elettrocardiogramma e misurazione della pressione. Tutto ebbe fine tre anni dopo perchè la Regione non fu in grado di assicurare al progetto personale formato a tale pratica. Uno dei paesi più all'avanguardia è certamente Israele che può vantare una delle sanità migliori al mondo. In Israele è possibile, per esempio, per le donne in gravidanza effettuare una scansione ecografica del feto con lo smartphone, inviare i dati e ottenere in tempo reale un feedback dal proprio medico. Nell'aprile del 2019 RelArte organizzò il convegno 'Pratica Medica e Deontologia Professionale. Medici in trincea'. Proprio in quella occasione fra i temi legati alla sanità, i relatori Prof. Cavicchi, Dott. Giovanardi e Prof. Mairov (Giovanardi e Mairov con esperienza sul campo proprio in Israele) esposero chiaramente tutti i benefici della telemedicina sia in termini sanitari sia in termini economici. A novembre del 2019, a pochi giorni dalle elezioni regionali, partecipai all'incontro pubblico “La Regione per le persone: #sanità, #welfare #servizi sociali”: relatori erano il consigliere regionale Giuseppe Boschini, presidente della Commissione regionale sulla tutela dei minori, e Francesca Maletti, ex assessora alle Politiche sociali del Comune di Modena. Boschini interrogato sulla introduzione della telemedicina, assicurò che era uno dei temi di primaria importanza che la nuova amministrazione avrebbe affrontato e messo in atto. Qualche giorno più tardi (in piena campagna elettorale) incontrai il Governatore Bonaccini per le vie del centro di Modena, il quale ribadì l'intenzione di sviluppare il progetto della medicina a distanza.

Anna Beatrice Borrelli