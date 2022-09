Eppure il personale vaccinato si infetta e infetta come quello non vaccinato...

Caro Direttore sono allibito dalle parole del direttore amministrativo dell Policlinico. Dovrebbe sapere infatti che tutti i guariti dalla malattia Covid 19 non devono essere ulteriormente vaccinati, come imposto anche dalla legge Lorenzin (autori Giorlandino, Frajese, Cosentino, senza conflitti di interesse).Saprebbe inoltre che gli attuali farmaci genomici sono inoculati con una auturizzazione condizionata all’assenza di cure che invece, come scientificamente provato, ci sono e funzionano. Saprebbe che questi farmaci vaccini hanno funzionato bene per i primi tre mesi perché attivi contro lo Spike del virus di Whuan che non esiste più, e ora sono inefficaci. Il dottor Alberto Donzelli, il più esperto igienista italiano (senza conflitti di interesse) ha dimostrato con dati inoppugnabili l’inutilità e la dannosità della mascherina.L’attuale virus, uno dei tanti mutevoli Omicron, non è in grado di raggiungere gli alveoli polmonari e provocare polmoniti interstiziali.