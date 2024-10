Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

ho letto con attenzione il tuo articolo che oltre a fare “il punto“ a un mese dal voto, mi sembra motivato da un accanimento nei confronti del senatore Barcaiuolo e non capisco perché ci sia questa voglia di far perdere voti a Fratelli d’Italia, screditando soprattutto un candidato che io come ho sempre detto di ritenere il più preparato e capace all’interno del mio partito. Alcune delle considerazioni fatte nell’articolo sono interessanti e probabilmente colpiscono nel segno, ma vengono azzerate dal furore politico nei confronti del senatore di sua moglie. Peccato! Sai che apprezzo sinceramente il tuo lavoro ma credo che per te sia arrivato il momento di entrare nel merito delle capacità dei candidati a consiglieri regionali piuttosto che criticarli per motivi familiari.