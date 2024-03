'Finale Emilia, in conferenza servizi atteggiamento sindaco apre alla discarica'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nel caso specifico della Conferenza decisoria relativa all'Analisi di Rischio sito specifica della discarica di Finale Emilia tenutasi il 19 dicembre 2023, nel relativo verbale non appare nessuna posizione dissenziente da parte del sindaco di Finale Emilia e di fatto questa Conferenza si conclude con una posizione unanime nel ritenere non contaminato il sito della discarica.

Non solo, ma con questa posizione consenziente il sindaco di Finale Emilia favorisce il raggiungimento del consenso minimo per fare procedere l'iter della decisione finale di sito non contaminato. Infatti la disciplina in materia recita: 'che per attivare la Conferenza dei Servizi Decisoria è indispensabile reperire il parere di almeno due amministrazioni diverse da quella procedente' (in questo caso Arpae). Da questo si evince molto chiaramente quale sia stato l'enorme danno provocato dall'atteggiamento tenuto dal sindaco di Finale Emilia durante la Conferenza dei Servizi'.



'Peraltro il tentativo del sindaco di fare emergere una posizione di contrarietà solo successivamente alla Conferenza dei Servizi, è risultato essere completamente fuori tempo massimo e privo di consistenza tecnico-giuridica quindi totalmente inefficace e non idoneo. Quindi il sindaco di Finale Emilia ha commesso un doppio errore di portata gravissima. Il primo errore è stato quello di avere avuto un atteggiamento consenziente in Conferenza dei Servizi, il secondo è stato quello di avere presentato in ritardo una posizione di contrarietà fondata su elementi inconsistenti' - chiude Poletti.