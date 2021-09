Follia Green Pass: prima vaccinato, poi contagiato: ora nel limbo

Vorrei testimoniare che anche io dopo essermi ammalata di Covid a marzo ho il Green pass scaduto, anticorpi oltre i 7000 dopo 7 mesi dalla malattia (valore minimo anticorpale 50 per avere positività), ma se non mi vaccino non posso più fare nulla. Il mio medico teme che il vaccino possa creare problemi ed allora che faccio?Aggiungo che sono stata positiva per 60 giorni ed a fine malattia i miei anticorpi erano a 23.000, ma nessuno mi ha chiesto di donare ad esempio il plasma. Mio marito addirittura vaccinato a marzo si è contagiato dopo 12 giorni dal vaccino. Essendo passati 6 mesi il Green Pass è scaduto perché egli, avendo fatto prima il vaccino e poi la malattia, non è considerato un vaccinato ma un guarito.Ora dovrebbe fare la seconda dose perché si è contagiato prima dei 14 giorni dal vaccino con anticorpi a 2.700, ma che logica scientifica c'è in tutto questo? Ci stanno facendo impazzire.Grazie davvero non ho nessun problema a firmare la mia lettera a voi.