Sabato sera scivolando dalle scale ho riportato la frattura della caviglia, del perone e della tibia. Trasportato al pronto soccorso dell’ Ospedale di Sassuolo tutto lo staff si è subito attivato per calmare il dolore e chiamare l’ortopedico reperibile. Vedo sbucare un angelo biondo che dice: 'Ti sistemo io stai tranquillo'. Era l’ortopedico, non so il suo nome ma volevo dirle semplicemente grazie.Lunedì sono stato affidato ad uno staff di medici e infermieri che mi hanno operato subito in mattinata, vista la gravità.Grazie angeli in divisa, nessuno mai parla di voi, ma dietro ci dev‘essere di sicuro un'organizzazione sanitaria di primo livello.Ospitato nel reparto di Ortopedia, per me il top… Bravi tutti e complimenti.Ho trovato, nonostante i circa 20 anni, un ospedale pulito e che sembra nuovo, cibo di qualità e lo staff di medici e infermieri tutti giovanissimi. Si vede la passione che ci mettono e la professionalità .Grazie.