Gestione rifiuti Modena, clima di frustrazione

Risultato: cassonetto bloccato e forse danneggiato, sacco grande lasciato per strada. Nel frattempo arriva una signora a dir poco agitata che rimprovera le ragazze e dice che nel parallelo viale Barozzi è successa la stessa cosa col medesimo risultato. Le ragazze si giustificano dicendo che sono state incaricate dall’istituto Corni che più volte ha chiesto di ricevere cassonetti da tenere internamente ma che niente era stato consegnato.Mi sembra una vicenda emblematica del clima di insoddisfazione, tensione e rabbia diffusa in cui versa tutta la cittadinanza oltre che di impreparazione dovuta ad una evidente negligenza e superficialità da parte di chi di dovere a prepararci a gestire un nuovo regime già di per sé cervellotico oltre che probabilmente del tutto inutile. Prova ne è che anche gli istituti scolastici che dovrebbe trasmettere anche principi di buon comportamento civile ne sono evidentemente completamente digiuni.Cordialmente

