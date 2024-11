Giovanardi: 'Alle Regionali ho sostenuto Gidari e Platis'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

nel tuo commento ad un comunicato di Bruno Rinaldi sull'esito delle elezioni regionali per Forza Italia a Modena, hai scritto di un mio appoggio al candidato Antonio Platis.E' vero che per le Regionali ho indicato di votare Forza Italia Partito Popolare Europeo ma ho suggerito da subito come candidati uomini da appoggiare o Antonio Platis o Giovanni Gidari (per le donne Federica Fontana e Cristina Bettini).Quando, nell'imminenza della presentazione delle liste, Forza Italia ha indicato come capolista Piergiulio Giacobazzi, come ho spiegato all'interessato, da settimane avevo già assunto un impegno preciso con Gidari e Platis, che mi hanno invitato alle loro iniziative elettorali, a cui ho partecipato con piacere.Ero ben consapevole che soltanto una lista composta da candidati forti ed autorevoli, come tutti quelli che ho citato, avrebbero potuto consentire di fare il quorum per conquistare un seggio nell'Assemblea Regionale.

Purtroppo per noi, e per fortuna per loro, gli amici di Parma hanno fatto scattare il secondo seggio di Forza Italia in quella Provincia grazie all'exploit dell'ex sindaco del capoluogo Pietro Vignali che ha incassato quasi ottomila voti di preferenza. Malgrado la delusione per la mancanza di eletti a Modena credo che ci siano tutte le premesse per rilanciare anche nella nostra Provincia una forte area popolare liberale di ispirazione cristiana attraverso il processo di democratizzazione attualmente in corso in Forza Italia con i Congressi.

Carlo Giovanardi