Green pass, troppe, tristi, analogie col passato

Buongiorno direttore,questa è la prima volta nella mia vita che scrivo ad un giornale e so bene che non servirà a nulla, ma sento la necessità di uno sfogo.Naturalmente mi riferisco alla situazione che stiamo vivendo in questi giorni con l’introduzione del cosiddetto green pass.Non scriverò se sono vaccinata o meno, perché questo ora non è più importante, la cosa importante veramente è l'attacco al nostro sistema democratico portato avanti in questi giorni in maniera così virulenta anche dagli strenui difensori dei diritti delle minoranze che si inginocchiano per difendere giustamente i diritti dei neri, degli omosessuali ecc., ma che nulla fanno per i loro concittadini che vengono messi alla gogna perché rifiutano un vaccino che, voglio ricordare, è sperimentale, di cui non sappiamo gli effetti collaterali a lungo e medio termine (le stesse multinazionali del farmaco che lo producono stanno aggiornando man mano il bugiardino), che non previene la malattia ma forse, dicono loro, la rende meno aggressiva.Vorrei far notare a chi non vede le analogie con le leggi razziali che:- stanno licenziando o sospendendo senza stipendio i medici e gli infermieri che non si vaccinano esattamente come licenziavano gli ebrei a causa della loro religione, quindi qual è la differenza? Ricordiamoci che sono gli stessi medici e infermieri che un anno fa venivano da tutti chiamati eroi e osannati per la loro dedizione! Loro sono sempre gli stessi: e noi?- assessore che propone sui treni carrozze separate per vaccinati e non vaccinati.- sindaco che trova una proposta intelligente quella di mettere un cartello al collo dei non vaccinati per riconoscerli e così “schivarli” semmai si dovessero incontrare: qual è la differenza con la stella di David cucita sul cappotto?- evasori fiscali vengono definiti da alcuni (e io sarei curiosa di vedere le dichiarazioni dei redditi di costoro), sorci ed altri epiteti, offesi, ingiuriati come lo furono gli ebrei senza che nessuno si indigni esattamente come allora: dove sta la differenza?Prego chiunque sia in grado di chiarirmelo di farsi avanti ed illuminarmi!Quale stato, e lo scrivo con la lettera minuscola dì proposito, si arroga il diritto di privare del lavoro e quindi dei mezzi di sussistenza una parte dei suoi cittadini?Come lo definireste?E la scuola?Dove erano quei presidi, che oggi pretendono che il personale e gli studenti vengano obbligati a vaccinarsi, quando la classi diventavano classi pollaio o quando, invece di assumere personale e trovare aule in più, venivano comprati i banchi a rotelle (che ritengo siano un insulto alla nostra intelligenza)? Mai visti stracciarsi le vesti per quello che stava succedendo al mondo della cultura e che sta accadendo anche ora sotto gli occhi di tutti.Tanto che si potrà non vaccinati andare al bancone del bar in piedi a prendere il caffè, ma non si potrà in piedi guardare un quadro in un museo.E non mi si venga a dire che chi si vaccina lo fa per la collettività, perché chi si vaccina lo fa solo per sé stesso, perché ritiene che la sua salute ne tragga giovamento non certo per chiunque altro.Ho conosciuto persone che, dopo aver ricevuto le due dosi di vaccino, sono convinte di essere immuni alla malattia con buona pace del “consenso informato”. Mi dispiace doverli informare che possono contagiarsi e pure contagiare, ma tant’è!Ma tornando all’argomento che mi interessa di più, mi chiedo: perché questa accelerazione così imponente sulle vaccinazioni? Qual è la ragione vera?Non voglio esprimermi su questo punto, ognuno farà le sue valutazioni, ma davvero questa è la società che vogliamo?Avrei ancora un sacco da dire, ma non voglio dilungarmi troppo.La ringrazio se vorrà dedicarmi un po’ del suo tempo e leggermi.Un’ultima cosa: ho letto con angosciante tristezza la notizia del suicidio del dottor De Donno. Abbiamo perso una grande persona che ha seguito la sua coscienza e non pedissequamente il protocollo “Tachipirina e vigile attesa” salvando vite.Cordiali saluti.