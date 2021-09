Guariti, anticorpi al top ma senza Green Pass: questo è ridicolo

Buongiorno, mi unisco alle segnalazioni che leggo nella rubrica 'Lettere al direttore' in particolare a quella del signor Marco Tuninetto ( qui ), sembra scritta da me: siamo nella stessa situazione. Famiglia di 4 persone, 4 guariti, green pass scaduto a fine agosto (sulla base della circolare Rezza che dava 6 mesi per fare 1 solo vaccino, emanata a fine marzo). Termine per vaccinarci attuale (in base a circolare Rezza del 22 luglio) con una sola dose: prorogato a fine marzo 2022.Nonostante ciò, siamo senza green pass e non possiamo averlo salvo sottoporci ai tamponi che costano per 2 figli 16 euro, 2 genitori 30 euro: totale 46 euro ogni 48 ore.Secondo me c'è qualcosa che non va. Tra l'altro dai test svolti per dosaggio anticorpi é emerso che siamo più protetti noi dei vaccinati che non fanno tamponi, e comodamente circolano grazie al Green Pass il quale comunque non garantisce nulla, anzi.Mi sembra che predicare la tutela della salute pubblica come prioritaria ratio di queste decisioni (da giurista mi rifiuto di chiamarle leggi) sia ridicolo, assurdo, inaccettabile e al di fuori di ogni etica, scienza e diritto.Grazie per l'attenzione