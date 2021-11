'Guarito dal Covid, ora in un limbo: o ti vaccini o ti arrangi'

Ho letto la lettera del 18 settembre ( qui la lettera ) del padre con problemi di salute, guarito dal Covid. Mi sono riconosciuto in tutto anche come tempistiche, io ho solo delle problematiche di salute diverse e anch'io ho fatto il Covid fortunatamente in forma leggera.Io sono di Reggio Emilia, da settembre ho cominciato a fare presente la mia problematica e sono stato rimbalzato dal mio medico all'ufficio di salute pubblica, ai dottori vaccinatori dei centri vaccinali, senza avere nessuna informazione, in quanto non rientro nella casistica per avere una soluzione, perciò o ti vaccini o ti arrangi.Dopo avere rotto le scatole a tutti, ho saputo che dovrebbero avere istituito una commissione medica che dovrebbe valutare casi particolari come il mio o come quello del signore della lettera.Un mese fa ho fatto fare una Pec dal mio medico alla Ausl di Reggio senza però avere nessun riscontro a tutt'oggi.Vi ringrazio dell'attenzione, sperando di potervi dire in futuro di avere risolto la situazione.Grazie.