Ho una certa età, è inaccettabile il racconto di una sanità eccellente

È sicuramente sbagliato seminare il panico ma è anche inaccettabile per me che ho una certa età, vedere gli atteggiamenti ed i comportamenti dei nostri politici che continuano a minimizzare ogni problema, a 'chiudere le stalle quando i buoi sono scappati' e che si trincerano dietro alla classifica di regione con la storia dell'eccellente 'sanità' perché ai primi posti a livello nazionale ed è altrettanto inaccettabile che dirigenti medici gli diano il beneplacito, li assecondino nei loro deliri in nome del bilancio ed accettino la chiusura dei pronto soccorsi ed ospedali periferici, l'accentramento in un unico pronto soccorso dove inevitabilmente ogni giorno si crea il caos ed ogni giorno collassa, dove la promiscuità per patologie e fascia di età è all'ordine del giorno.E ancora: i trasferimenti in altri ospedali delle province vicine a seconda della patologia perché molti reparti esistenti in passato sono stati chiusi di conseguenza è scontato che le infezioni si allargano a macchia d'olio. In passato si è sentito dire che il nostro vecchio reparto di infettivologia era stato smantellato perché tutte le malattie pericolose erano state debellate e quindi non serviva più averne uno in ogni ospedale esistente in regione. Il mondo è cambiato, la cultura anche e le persone si spostano in lungo ed in largo con molta più facilità rispetto al passato, non esistono più i confini ed i porti sono aperti, è scontato che arrivano anche malattie nuove o vecchie oramai da noi debellate (in passato) ora è scattata l'emergenza, quali posti letto e reparti nei nostri ospedali verranno eliminati per ricreare gli ambienti adatti per affrontare l'emergenza?

E mi fermo qui, ne avrei tante altre da scrivere.





Cinzia Gori