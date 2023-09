Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













come saprete, 'alea iacta est': la casa madre di Pontida (BG) ha deciso che i nostri amati Benedettini andranno via dalla basilica di San Pietro in Modena. E, con essi, nonostante l'apprezzamento di pubblico, la fornita e accogliente spezieria.Dire che la vicenda, per le modalità e la rapidità con cui si è svolta, abbia dell'incredibile, è usare un placido eufemismo.Modena, città di 180.000 abitanti, non avrebbe così nessun ordine monastico, e non per il solito pretesto addotto in questi casi, ossia la scarsità di vocazioni, ma solo ed esclusivamente perché si è voluto così.Il monastero di Montecassino sta prendendo decisioni sagge su varie realtà del Centro-Sud, di cui l'Ordine si sta riappropriando, quindi non si vede perché scelte simili non possano essere prese in merito a San Pietro. Non abbiamo neanche i Francescani, eppure c'è una chiesa dedicata al Poverello d'Assisi: ma siamo normali? Persino la rossa Bologna ha più di un ordine monastico!Spero che si faccia luce sulle reali motivazioni che hanno determinato questo sfascio e soprattutto mi auguro che non si tratti di una scelta definitiva, perché volere è potere.Grazie per l'attenzione e cordiali saluti