I nonni prestino soldi allo Stato per il futuro dei nipoti

Sono una pensionata che risiede nella città di Carpi da qualche anno per stare vicina al figlio e alle nipotine ma provengo dalla città di Napoli. Nel profondo del cuore mi sento orgogliosamente italiana.Questa premessa era necessaria e ora passo ad esporvi in sintesi un'idea che mi balena in mente da giorni ascoltando di continuo le notizie drammatiche sulla situazione economica della nostra Italia.In questo modo noi anziani offriremmo un aiuto sia alla Patria, che ne ha urgente necessità, sia a figli e nipoti che amiamo più della nostra stessa vita. Io sono convinta europeista ma in questo momento dobbiamo essere noi italiani a sacrificarci per primi.Sono inoltre molto preoccupata per l'enorme debito pubblico del nostro paese.. Salveremmo capra e cavoli come si dice.Grazie per l'attenzione e buon lavoro.Teresa Ascolese