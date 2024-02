ìIl luogo adatto per un nuovo centro migranti è a Saliceta, non al Murazzo'

Daniele Giovanardi (DSP), lancia come alternativa all'acquisizione, da parte di Porta Aperta, anche del convento di strada San Cataldo, l'area già utilizzata nel 1996 per accogliere i profughi dall'Albania: 'Il convento del Murazzo si potrebbe utilizzare per accogliere studenti in difficoltà economica'