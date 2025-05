Il Pd di Mirandola: 'La sicurezza è un diritto di ogni cittadino e bisogna pretenderlo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nella serata del 7 maggio si è svolto presso la sala consiliare del comune di Mirandola, un incontro informativo riguardo la sicurezza del territorio. Erano presenti esperti del settore, introdotti da Carlo Marchini, già assessore sicurezza Ucman, che hanno esplicitato argomentazioni interessanti dando proposte concrete e forse risolutive. Da Valeria Meloncelli, già comandante della polizia locale di Modena, che ha spiegato la situazione del territorio modenese riguardo reati, violenza di genere e rigenerazione urbana per poi passare a Vincenzo Paladino, segretario provinciale sindacato di polizia SILP e CGIL, che ci ha esplicato la situazione attuale del commissariato di Mirandola e lo stato futuro delle sue organizzazioni.

Infine, abbiamo terminato con Gabriella De Mitri, che è stata comandante della polizia locale di Mirandola, che ci ha dato una forte testimonianza su una passata esperienza molto proficua, riguardo la gestione integrata della sicurezza, cioè far sì che più esperti e professionisti del settore collaborino per il bene comune del cittadino. É stata una serata ricca di spunti di riflessione, nuove consapevolezze e proposte oggettive, dove la sicurezza non deve essere “percepita” ma c’è o non c’è e il cittadino deve sentirsi al sicuro nel proprio paese. Denominatore comune dell’incontro è la necessità di attuare una rete tra forze dell’ordine, cittadini e istituzioni per creare, come era una volta, una situazione di collaborazione reciproca con al centro la sicurezza del paese.Come consigliere di opposizione del Partito Democratico di Mirandola e da parte di tutto il gruppo, volevo ringraziare fortemente le tante persone che ieri sera erano presenti e che hanno contribuito allo svolgimento della serata che ha dato ottimi spunti per sviluppi futuri.La serata si è conclusa con la cognizione che a Mirandola e frazioni manca una strategia che deve venire dall’alto, l’amministrazione deve creare e guidare gruppi di lavoro con professionisti che si scambiano idee, parlano con i cittadini e trovano soluzioni concrete, ma per far ciò serve anche condivisione e forza di volontà per mettere in campo queste soluzioni perché, come è stato detto anche ieri sera, la sicurezza è un diritto di ogni cittadino e bisogna pretenderlo.