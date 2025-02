Il Sistema modenese non si discute o si fa la fine di Savonarola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Buongiorno direttore,

avendo avuto esperienze dirette sia come lavoratore iscritto al sindacato, che indirette tramite i miei genitori iscritti ad un'associazione di categoria, posso affermare che sono ben pochi i dirigenti di partito (di tutti i partiti) e/o delle varie associazioni da Lei citate disposti a mettere in gioco la propria carriera professionale esponendosi in prima persona per la causa di un proprio elettore o di un proprio associato, se ciò comporta la messa in discussione del Sistema modenese.

Ed il vostro giornale, come da Lei spesso citato, in tema di richieste preventivi e pubblicità da parte dei soliti noti, ne sa qualcosa.

Nessuno a Modena vuol fare la fine di Savonarola.

E come cantava Orietta Berti, fin che la barca va, lasciala andare.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto